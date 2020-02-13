Yabancı şefler Kayseri mantısı yapmayı öğrendi - Son Dakika

İtalya, Fransa, Romanya, Polonya ve Slovenya'dan Erasmus Plus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen 8 gastronomi şefi, kentin ünlü lezzeti mantıyı yapmayı öğrendi.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen şefler için okul mutfağında seminer düzenlendi. Seminerde şefler, yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğretmen ve öğrencilerinden uygulamalı olarak Kayseri mantısı, baklava ve çiğ köfte yapmayı öğrendi.

Okul müdürü Yüksel Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının ülkelerin yöresel yemeklerinin karşılıklı olarak birbirine tanıtılması olduğunu belirtti.

Projenin yaklaşık 2 yıl süreceğini ve bu süreçte karşılıklı olarak birbirlerine misafir olacaklarını ifade eden Küçük, "Şu anda okulumuzda 5 ülkeden 8 misafirimiz var. Bugün kendilerine Kayseri'ye özgü mantı, baklava ile çiğ köfte yapmayı öğreteceğiz. Mart ayında 21 misafirimiz daha gelecek. Eylül ayında da bizler onlara misafir olacağız." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölüm Şefi Asuman Peksoy ise ülkelerin yiyecek geleneklerini birbirine tanıtmasını amaçladıklarını söyledi. Daha önce proje dahilinde Polonya'ya gittiklerini aktaran Peksoy, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz ülkenin yemek kültürünü öğreniyoruz. Okulumuza döndüğümüzde de bu kültürü öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bugün de onlar bize misafir oldular. Bizim geleneksel yemeklerimizi ve Türk mutfağının yemek kültürünü öğreniyorlar. Önce öğrencilerimiz yapıyorlar sonra da misafirlerimize gösteriyorlar. Kendileri de bu alan içerisinde öğretmenler, şefler. Elleri bu işe yatkın, kolay öğreniyorlar. "

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Fransa'dan gelen şef aşçı Marc Krewiss, eğitimlerin herkes için yenileyici olduğunu dile getirerek "Farklı ülkelerden farklı kültürlerden yemekler öğrenmenin herkes için faydalı olduğuna inanıyorum. Daha önce herhangi bir Türk insanıyla iletişime geçmedim. Herhangi bir şekilde de Türk mutfağından haberdar olmadım. Burada çok iyi şekilde karşılandık. Türk kültürüne hayran kaldım." diye konuştu.

Polonyalı Iwona Cesarz ise projenin kültürler arası yiyecek içecek mutfağına, bu kültürün değişimine ve bilgi alışverişine çok faydalı olduğunu aktararak "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birkaç yıl önce Türkiye'ye geldim. Özellikle kebabı çok seviyorum. Polonya halkı Türkiye hakkında çok bilgili." dedi.