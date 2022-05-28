Yabancı Sermayeli Bankalar Pandemi Döneminde Shanghai'daki İşletmeleri Destekliyor

SHANGHAİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'daki yabancı sermayeli bankalar, Kovid-19 vaka sayılarında son dönemdeki artış sürerken, işletmelere çeşitli finansal hizmetler sağlayarak, sermayelerini artırmaya ve risklerden korunmalarına yardımcı oldu. Çin'deki Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ'nin Sermaye Piyasası Departmanı Başkanı Chen Shile, Kovid-19'un otomobil endüstrisi üzerindeki etkisini göz önünde bulunduran bankanın, otomobil endüstrisindeki şirketlere sermaye sağlamak amacıyla beş varlığa dayalı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Chen, bankanın, bunun için Nisan ayında 400 milyon yuan (yaklaşık 59 milyon ABD doları) değerinde varlığa dayalı menkul kıymet alışını garantiye aldığını ve 600 milyon yuan değerinde de varlığa dayalı menkul kıymet satın aldığını bildirdi.

Shanghai'daki küresel bankalar da, dış ticaret şirketlerine döviz kuru dengesizliği riskini önlemede yardımcı oldu. Çin'deki BNP Paribas bankası da, ABD doları kullanarak demir cevheri ithal eden bir müşteri için, 30 milyon dolar değerinde bir riskten korunma planı önerdi. Bankanın kıdemli uzmanlarından Zhang Dafan, yuanın ABD doları karşısında değer kaybetmesine rağmen, vadeli döviz işlemleri sözleşmesinin, işletme için sabit gelir ve beklentileri garanti altına aldığını söyledi. Çin'deki United Overseas Bank Limited de, döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili ticaret risklerinden kaçınmalarına yardımcı olmak için dönem boyunca sınır ötesi Çin para birimi renminbi yerleşimlerinde nitelikli işletmelere kolaylık sağladı. Banka yaptığı açıklamada, Çinli ve küresel işletmeler için tek noktadan mali hizmetler sağlamaya ve iş ağlarını ASEAN ile entegre etmeye devam edeceğini bildirdi.