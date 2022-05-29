Yabancı Sermayeli Bankalar Salgında Shanghai'daki Şirketlere Destek Oldu - Son Dakika
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Yabancı Sermayeli Bankalar Salgında Shanghai'daki Şirketlere Destek Oldu

29.05.2022 13:29
Yabancı Sermayeli Bankalar Salgında Shanghai'daki Şirketlere Destek Oldu

SHANGHAİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'da bulunan yabancı sermayeli bankalar, kentte yaşanan son Kovid-19 dalgası sırasında Shanghai'da kurulu şirketlere çeşitli mali hizmetler sağlayarak sermayelerini yükseltmelerine ve riskten korunmalarına yardımcı oldu.

SHANGHAİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'da bulunan yabancı sermayeli bankalar, kentte yaşanan son Kovid-19 dalgası sırasında Shanghai'da kurulu şirketlere çeşitli mali hizmetler sağlayarak sermayelerini yükseltmelerine ve riskten korunmalarına yardımcı oldu. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Çin) sermaye piyasası departmanı başkanı Chen Shile, bankanın Kovid-19'un otomobil sanayisine etkisini göz önünde tutarak otomobil sektöründeki şirketlerin sermaye artırabilmeleri için Nisan ayında beş varlığa dayalı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerde şirketlere 400 milyon yuan (yaklaşık 59 milyon ABD doları) alım garantisi sunduğunu ve 600 milyon yuan tutarında varlığa dayalı menkul kıymet alımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Shanghai'da bulunan diğer küresel bankalar da dış ticaret şirketlerinin döviz kuru oynaklığından kaynaklanan risklerden korunmalarına yardımcı oldu. BNP Paribas (Çin), ABD doları ile demir filizi ithal eden bir müşterisinin 30 milyon dolar tutarındaki ödemeleri için bir riskten korunma (hedging) planı önerdi. Bankanın kıdemli uzmanı Zhang Dafan, yuan ABD doları karşısında değer kaybına uğrasa da vadeli döviz kontratının şirkete istikrarlı bir gelir ve gelecek beklentisini garanti ettiğini söyledi. United Overseas Bank (Çin), Shanghai'da belli nitelikleri karşılayan şirketlerin döviz kuru dalgalanmalarına bağlı ticari risklerden kaçınmalarına yardımcı olmak için şirketlerin bu dönemde Çin resmi para birimi üzerinden yaptıkları sınır ötesi ödemelerde bazı kolaylıklar sağladı. Banka, Çin ve küresel işletmelere tek durak mali hizmetler sunmaya ve ticari ağları ASEAN ile entegre etmeye devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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