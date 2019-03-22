"Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar"
6 dakika önce
Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor.
Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11
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