"Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar"

Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor.

Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar" dedi.

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