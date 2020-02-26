Yabancı sporcu ve sanatçılar, Suriyeli engelli çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Yabancı sporcu ve sanatçılar, Suriyeli engelli çocukları ziyaret etti

6 saat önce

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İngiliz paralimpik dünya şampiyonu atlet Richard Whitehead ve İngiliz akrist Laila Rouass'ın da aralarında bulunduğu heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli engelli çocukları ziyaret etti.

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İngiliz paralimpik dünya şampiyonu atlet Richard Whitehead ve İngiliz akrist Laila Rouass'ın da aralarında bulunduğu heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli engelli çocukları ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle ilçede açılan Ortez-Protez Merkezi'ni gezen heyet, engelli çocuklarla zaman geçirdi.

Şarkıcı Maher Zain ziyareti sırasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının burada yapılan yardımı yerinde görmek ve destek olmak amacını taşıdığını söyledi.

Gün boyu merkezdeki protezlerin yapımını izlediklerini anlatan Zahir, vücudunun her bir parçasının ne kadar değerli olduğunu anladığını aktardı.

Buradaki deneyim ve gözlemlerini yanında götüreceğini ifade eden Zahir, "Türkiye ile gurur duyuyorum ve çok seviyorum. O yüzden sürekli geliyorum. Burada Suriyeli kız ve erkek kardeşlerimize yaptığıyla gurur duyuyorum. Çocukların tekrar hayata bağlanmalarını gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Ben ufak bir destek bile olsa onu vermek istiyorum ve bunu herkese de söyleyeceğim. Her birimiz ufak da olsa destek verebiliriz." şeklinde konuştu.

Paralimpik atlet Richard Whitehead de amaçlarının yapılan güzel şeyleri yerinde görmek olduğunu anlattı.

Whitehead, savaşta uzuvlarını kaybeden çocuklara hayatta nasıl mücadele etmeleri gerektiğini ve kendi deneyimlerini paylaştığını belirtti.

İngiliz akrist Laila Rouass ise buraya geldiği için çok heyecanlı olduğunu, Suriyeli çocuklar için daha çok şey yapmak istediğini dile getirdi.

Daha sonra sonra paralimpik sporcusu Whitehead, geçtiğimiz günlerde Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın imzalı kramponuna sahip olma mutluluğu yaşayan 8 yaşındaki Hamis el Gacir ile koşu yaptı.

Yabancı sporcu ve sanatçılar, Suriyeli engelli çocukları ziyaret etti

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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