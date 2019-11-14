Son Dakika Haberleri: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor
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Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu bir, Almanya uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu bir, Almanya uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

YTS iadeleri kapsamında bugün Birleşik Krallık uyruklu bir YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu yedi YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Birleşik Krallık, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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