"Yabancı teröristler propaganda ile ülkelerinden devşiriliyor"

'3. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Konferansı'nda 'yabancı terörist' konulu bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol Kartal, yabancı teröristlerin çoğunlukla kendi yaşadıkları ülkelerde ötekileştirilmiş kişiler olduğunu ve halktan kopan bu teröristlerin propaganda ile ülkelerinden devşirildiğini ifade etti.



Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisinde '3. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Konferansı' düzenlendi. Dünya üniversitelerden de akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı konferansta, terörizm konulu sunumlar gerçekleşti. Konferansta 'yabancı terörist' konusunu ele alan Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol Kartal, kendi ülkelerinden başka ülkelere savaşmak için giden yabancı teröristlerin, daha önceki yıllarda yabancı savaşçılar olarak adlandırıldığını ve bu nedenle de uluslararası hiçbir hukuki yaptırıma maruz kalmadıklarını ancak terörün küreselleşmesiyle birlikte 2178 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla yabancı savaşçılar için terörist tanımlaması yapıldığını ifade etti.



Propaganda ile ülkelerinden devşiriliyorlar



Yabancı teröristlerin en büyük özelliğinin radikalleşmiş kişiler olduğunu kaydeden Kartal, "Küreselleşmeyle beraber herkes herkese ulaşabiliyor. Yabancı teröristlerin çoğunlukla kendi yaşadığı ülkede ötekileştirilmiş, halktan kopmuş, az sevgi görmüş, ekonomik durumları kötü olan ve köktenci kişiler olduğunu görürüz. Başka ülkelere savaşmak için giden bu kişilerin zaten psikolojisi bozuk oluyor ve insan öldürmekten haz alıyor. Terör örgütleri tarafından 'Ülke kuracağız, dünyayı yeniden inşa edeceğiz' gibi ideolojilerle inandırılıyorlar. Bu kişiler genel olarak medya ya da sosyal medya üzerinden yapılan propagandalar ile devşiriliyorlar ve yabancı terörist olarak başka ülkelere dağılıyorlar. Onlarda devlet ve millet kavramı yok. Hatta birçoğu macera arıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden yanı başımızdaki Suriye'ye sadece macera olsun diye gelenler var. Birçoğunun ideolojik görüşlerinin terör örgütleriyle yatkınlığı mevcut "diye konuştu.



"Avrupa'da terör eylemi yapanların çoğu yabancı terörist"



Avrupa'daki terör faaliyetlerinin çoğunlukla yabancı teröristler tarafından gerçekleştirildiğini belirten, Kartal, ayrıca Avrupa'dan başka ülkelere giden teröristlerin kendi ülkelerine döndüklerinde buralarda terör faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi. Kartal, "Avrupa'dan savaşmak için Irak ya da Suriye'ye giden yabancı terörist savaşçılar, ülkelerine döndüklerinde de eylemler yapıyor. Çünkü içinde bulundukları terör örgütünün lideri onlara bulundukları ülkelerde de eylem yapmaları için talimat veriyor" diye konuştu.



"Terör örgütlerinde çözülmeler var"



Terör örgütlerinde çözülmeler de olduğunu söyleyen Kartal, "Yapılan çalışmalarla medya da kullanılarak teröristler ikna edilmeye çalışılıyor. Terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensuplarının bir birleriyle irtibatları sonucunda da terör örgütlerinden kaçışlar başladı. Fırsatını bulsa hepsi kaçacak ama kaçmamaları için örgüt tarafından ölümle ya da aileleriyle tehdit ediliyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL