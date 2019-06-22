Son Dakika Haberleri: Yabancı tur operatörleri Tokat'ta kiraz topladı
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Yabancı tur operatörleri Tokat'ta kiraz topladı

1 saat önce

Tokat Eko-Turizm info programı kapsamında Tokat'a gelen yabancı tur operatörleri kiraz topladı.

Yabancı tur operatörleri Tokat'ta kiraz topladı, System.String[]
Tokat Eko-Turizm info programı kapsamında Tokat'a gelen yabancı tur operatörleri kiraz topladı.

Tokat Turizm İl Müdürlüğü ile TravelShop Turkey işbirliğinde yürütülen program kapsamında yaklaşık 30 ülkeden 60'a yakın yabancı tur operatörü Tokat'a geldi.

Tur operatörleri Ballıca Mağarası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Yabancı konuklar daha sonra Güryıldız beldesine geçerek bahçeden kiraz topladı.
Tokat Valisi Ozan Balcı da turistleri bahçede ziyaret ederek bir süre görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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