Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada - Son Dakika
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Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada

24.05.2022 15:07

Yabancı turist havalimanında kendini astı.

Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada

ANTALYA Antalya Havalimanı'nda boynuna bağladığı halatla intihar etmeye çalışan yabancı turisti son anda yetişen görevliler boğazındaki teli keserek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşanan olayda Rus uyruklu 29 yaşındaki Alexsandır Rusakov (38)henüz belirlenemeyen bir nedenle, danışmanın üzerindeki demirli bölüme çıktı. Rusakov, burada boynuna bağladığı halatın ardından üzerine reklam tabelasının üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Rusakov'un yardımına havalimanı çalışanları koştu. Hemen havaya kaldırılan şişme yatakla ayakları desteklenen Rusakov'un halatı merdivenle yukarı çıkan görevli tarafından makasla kesildi. Hastaneye kaldırılan Rusakov'un tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan panik anları, şahsın kendini asması, görevlilerin yatak açması ve makasla halatın kesildiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada
Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada
Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada
Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada

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Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada Antalya'ya şehit ateşi düştü Antalya'ya şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Antalya Havalimanı, Antalya, İntihar, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı turist havalimanında kendini astı... İntihar teşebbüsü kamerada - Son Dakika
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