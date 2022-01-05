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Yabancı turist rezervasyonları turizmcileri sevindiriyor - Son Dakika

Yabancı turist rezervasyonları turizmcileri sevindiriyor

05.01.2022 11:06
Yabancı turist rezervasyonları turizmcileri sevindiriyor

Türkiye'de tatil yapmayı planlayan yabancı turistlerin artan rezervasyonları, turizmcileri 2022 yılı için umutlandırdı.

Türkiye'de tatil yapmayı planlayan yabancı turistlerin artan rezervasyonları, turizmcileri 2022 yılı için umutlandırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, salgının gölgesinde başladıkları 2021'i önceki yıla göre çok daha iyi şekilde noktaladıklarını söyledi.

Yaz sezonu öncesi belirlenen hedefleri turizmin hareketlenmesiyle revize ederek daha üst rakamlar belirlediklerini anımsatan Çorabatır, Türkiye'nin geçen yıl 29 milyon, turizmde "vitrin" olarak nitelendirilen Antalya'nın ise 9 milyon 94 bin yabancı misafiri konuk ettiğini belirtti.

Gelir noktasında ise 24 milyar doların yakalandığını anlatan Çorabatır, sektörün 2020'ye göre çok daha iyi bir yıl geçirdiğini aktardı.

Kıyı bölgelerindeki hareketliliğin, kış sezonunda kayak ve kaplıca merkezlerine doğru kaydığına dikkati çeken Çorabatır, sahil bölgelerinde daha fazla kongre, toplantı ve spor turizminin ön plana çıktığını ifade etti.

"2019 rakamlarını bulacağımızı tahmin ediyoruz"

Sektörün bu yıldan ise daha umutlu olduğunu vurgulayan Çorabatır, 2019'da Antalya'yı yaklaşık 16 milyon turistin ziyaret ettiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"2022 beklentilerimiz güçlü. Seyreden rezervasyon dalgasıyla 2019 rakamlarını bulacağımızı tahmin etmekteyiz. Kasımdan bu yana gerek acentelerle gerek tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde İngiltere, Almanya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan gelecek sezonla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Özellikle ülkemize yönelik rezervasyon artışları, diğer ülkelere göre avantajlı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye, 2022 yılında da avantajlı ülke konumunu devam ettirecektir."

Çorabatır, Orta Doğu pazarından da rezervasyonlar geldiğine işaret etti.

"Güvenli seyahat için aşılanma oranları artmalı"

Salgının henüz bitmediğini ve bazı ülkelerin seyahatleri durdurma yönünde kararlar aldığını dile getiren Çorabatır, bu konuda aşılanmanın son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Çorabatır, seyahatlerin yeniden durmaması ve güvenli şekilde devam edebilmesi için aşılanma oranlarının artması gerektiğine dikkati çekti.

İç pazarı hiçbir zaman görmezden gelmediklerini, özellikle kriz dönemlerinde kıymetini daha iyi bildiklerini belirten Çorabatır, tüm otelcilerin iç pazar kontenjanlarını ayırdıklarını dile getirerek, yerli turistlerin erkenden rezervasyon yaptırmalarını istedi.

"Tüm pazarlarda hareketlilik var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da beklentilerin üzerinde bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Turizm sektörü olarak 2021'de iyi iş çıkardıklarını anlatan Atmaca, "Pazar kısıtlamalarına, uçuş yasaklarına rağmen 2021 beklenenin üzerinde geçti. 2022'den beklenti daha yüksek. Tüm pazarlarda hareketlilik var." diye konuştu.

Sektör olarak 2019'un rakamlarına ulaşmak istediklerini vurgulayan Atmaca, rezervasyonların kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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