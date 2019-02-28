Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 5,33 arttı
52 dakika önce
Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,33 artış kaydedildi.
Ocak ayında Türkiye
'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,33 artış kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10
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