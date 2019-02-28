Son Dakika Haberleri: Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 5,33 arttı

Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 5,33 arttı

52 dakika önce

Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,33 artış kaydedildi.

Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 5,33 arttı, System.String[]
Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,33 artış kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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