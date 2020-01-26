Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı - Son Dakika

Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Yunanistan'dan gelen turistler, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla karanfillerle karşılandı.

Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Yunanistan'dan gelen turistler, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla karanfillerle karşılandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen turistler, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında, Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç ve kapıda görevli gümrük muhafaza personeli tarafından karşılandı. Koç, turistlere karanfil verip, lokum ikramında bulundu.

Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayvalık Gümrük Müdürü Koç, burada yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün yer yıl farklı temalarla kutlandığını söyledi.

Ayvalık Gümrük Müdürlüğünün, Altınoluk'tan Altınova beldesine kadar görev ve sorumluluk alanına sahip olduğunu anımsatan Koçu, "Geçen yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na 79 bin 463 yolcu geldi. Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 9 artış oldu." diye konuştu.

Dünya Gümrük Günü, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti Bağdat'taki ABD elçiliğine saldırı! 5 adet katyuşa füzesi atıldı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]