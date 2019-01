Yabancı Turistler Erciyes'i Sevdi

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından düzenlenmeye başlanan direkt uçak seferleriyle yabancı turistlerin adeta gözdesi haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Erciyes Master Planı" kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, yerli kayakseverlerin yanı sıra son yıllarda yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.



Geçen yıl Rusya'dan direkt uçak seferleri düzenlenmeye başlanmasıyla çok sayıda Rus turisti çeken Erciyes, bu yıl Ukrayna ve Polonya'dan düzenlenen uçak seferleriyle bu ülkelerden de turistleri ağırlıyor.



Kapadokya Bölgesi'ne yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, uygun fiyat politikası, konaklama tesisleri ve hizmet kalitesiyle her geçen gün daha çok ilgi çeken kayak merkezi, yabancı ziyaretçilerine uzun pistlerinde snowboard ve kızakla kayma gibi çeşitli aktiviteleri sunuyor.



Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, charter uçak seferleriyle yabancı ülkelerden turist ağırlamaya başladıklarını bildirdi.



Erciyes Dağı'nda sunulan hizmetten herkesin memnun kaldığını belirten Cıngı, "Polonya, Rusya, Ukrayna'dan direkt Kayseri seferleriyle misafirlerimiz geliyor. Ağırlıklı olarak dağ ve şehir otellerinde kalıyorlar. Bir haftalarını kayakla, kültür turuyla veya Kayseri'nin kendisine mahsus mutfağını tadarak, en önemlisi Kapadokya Bölgesi'ne giderek dünyanın 8'inci harikasını gezip görerek bir haftalık tatil yapmış oluyorlar. Böyle bir destinasyon, böyle bir kış tatili dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Biz 'kültür kayağı' konsepti adı altında, kültürün, kayağın, kış sporlarının, gurme turizminin ve tarih turizminin hep beraber yapılabileceği bir bölge oluşturmuş olduk. Çok şükür dünya pazarında bu proje tuttu. Dünyanın her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. Kayseri'ye kış tatili yapmak için 7 kıtadan insan geliyor. Biz pistlerimizi adeta Birleşmiş Milletler'e benzetiyoruz." dedi.



Kış tatilini Türkiye'de geçirmek için Ukrayna'dan gelen Anatoli Vlasenko, arkadaşının tavsiyesi üzere Kayseri'ye geldiğini ve Erciyes Kayak Merkezi'nin Alp Dağları standardında bir merkez olduğunu ifade etti.



"Kar mükemmel"



Erciyes'in kış turizmi için en ideal merkezlerden biri olduğunu anlatan Vlasenko, "Kar mükemmel, yiyecekler ucuz. İnsanların samimiyeti çok güzel. Pistler mükemmel. Sadece bir gün kötü hava oldu, onun haricinde hava çok güzel. İlk defa bu sporu yapanlar için Erciyes çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Türkiye sadece deniz, kum, güneş için değil, kış turizmi için de mükemmel bir yer." diye konuştu.



Polonya'dan gelen Stanislaw Soltycsk da Türkiye'nin bir çok yerinde kayak yaptığını belirterek, kayakseverlerin mutlaka Erciyes'e gelmesini tavsiye etti.



Havasıyla, manzarasıyla Erciyes'in kendisini çok etkilediğini dile getiren Soltycsk, "Erciyes'te 5 gün boyunca kayak yaptım. Kayak şartları gerçekten çok güzel, çok olumlu. Bir gün boyunca da Kayseri'yi gezdim, gerçekten çok güzel ve mükemmel bir şehir. Otel de çok güzel, memnunum. Erciyes'te kayak pistlerini her gün hazırlıyorlar. Aynı Alp Dağları'ndaki gibi, hiç bir farkı yok. Yani Avrupa'daki gibi, Avrupa standartlarında. Otellerdeki yemekler çok güzel. Erciyes'i elbette arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Ücret bakımından Avrupa standartlarına göre bizim için çok uygun. Bundan sonraki senelerde mutlaka Erciyes'e geleceğim." şeklinde konuştu.



Rusya'dan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 44 kişilik ekiple Erciyes'e geldiklerini aktaran Sofiya Korotayeva ise Erciyes'te başta insanların samimiyeti olmak üzere her şeyi çok sevdiğini söyledi.



Erciyes'in kayakseverler tarafından mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Korotayeva, "Erciyes fiyat ve kalite açısından mükemmel bir yer. Sadece Rus dili bilen öğretmen eksiğimiz var. Dağlar mükemmel. Özellikle yeni başlayan çocuklar ve kayakseverler için çok geniş pistler, böylesi Rusya'da yok. Rusya'ya gittiğim zaman Erciyes'i mutlaka çevremdeki insanlara tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

