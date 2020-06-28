Yabancı turistler ile polis arasındaki diyalog tebessüm ettirdi - Son Dakika

Yabancı turistler ile polis arasındaki diyalog tebessüm ettirdi

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktasında polis ile yabancı turistler arasında geçen diyaloglar tebessüm ettirdi.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktasında polis ile yabancı turistler arasında geçen diyaloglar tebessüm ettirdi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 81 ilde olduğu gibi Karabük'te de belirli saatlerde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalar bugünde sürüyor. Sabah 09.30 ile 18.30 saatleri arasında başlayan kısmi kısıtlama doğrultusunda Güven kavşağında polis ekipleri araçları tek tek durdurup izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayıp Safranbolu'dan Karabük'e gelen yabancı turistler ekipler tarafından durduruldu. Açık bankanın olup olmadığını öğrenmek isteyen yabancı turistler ile polislerin diyalogları tebessüm ettirirken, ekipler, turistlerin otele dönmeleri noktasında uyarılarda bulundu. - KARABÜK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancı turistler ile polis arasındaki diyalog tebessüm ettirdi - Son Dakika

Son Dakika

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