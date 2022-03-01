Yabancı ülkelerin büyükelçilerinden Pakistan'a "Rusya'yı kınama" çağrısı - Son Dakika
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Yabancı ülkelerin büyükelçilerinden Pakistan'a "Rusya'yı kınama" çağrısı

01.03.2022 22:30
Yabancı ülkelerin büyükelçilerinden Pakistan'a "Rusya'yı kınama" çağrısı

Pakistan'da bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçileri imzaladıkları mektupta, devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İslamabad yönetiminden Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulundu.

Pakistan'da bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçileri imzaladıkları mektupta, devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İslamabad yönetiminden Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, İslamabad'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri tarafından imzalanan mektupta, uluslararası toplumun bu zor zamanlarda dayanışma içerisinde çalışması ve kural temelli uluslararası düzenin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, New York'ta devam eden BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması için Pakistan'a çağrıda bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, Hollanda, Japonya, Norveç, İsviçre ve İngiltere'nin İslamabad büyükelçileri ve Pakistan'daki Avrupa Birliği Delegasyonu bulunuyor.

Öte yandan, Dawn gazetesinin, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, İslamabad'ın BM Genel Kurulu oturumunda Ukrayna sorununda "taraf tutmayacağını" bildirdiği öne sürüldü.

Haberde, Pakistan'ın Ukrayna-Rusya sorununun barışçıl ve müzakere edilerek çözülmesini desteklediği belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 23 Şubat'ta resmi ziyarette bulunmak amacıyla Rusya'ya gitmiş, 23 yılın ardından bu ülkeye başbakan düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.

Han, dün yaptığı açıklamada da hükümetin doğal gaz ve 2 milyon ton buğday ithali için Rusya'ya gitmesi gerektiğine işaret etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı ülkelerin büyükelçilerinden Pakistan'a 'Rusya'yı kınama' çağrısı - Son Dakika


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