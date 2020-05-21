Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu - Son Dakika

Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları dairede ölü bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları dairede ölü bulundu. Kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatılan biri kadın 2 kişinin, ölüm nedenleri otopsiyle ortaya çıkacak. Manavgat'ın Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan yabancı uyruklu 2 kişiden uzun süre haber alamayan komşuları, içeriden gelen kötü koku üzerine jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, uzun süre ziline bastıkları kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, biri kadın 2 kişinin cansız bedenlerini buldu.Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir süredir aynı dairede yaşayan ikilinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ölüm nedenleri otopsiyle saptanacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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