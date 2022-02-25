Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı

25.02.2022 03:49

Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldıANKARA'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı

ANKARA'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin vücutlarında bulunan 103 kapsül halindeki 800 gram saf eroin ameliyatla çıkarıldı.

Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı. Ameliyatta 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 04:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu 2 kişinin sindirim ve boşaltım sistemlerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement