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YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

11.02.2022 13:51

ELAZIĞ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, telefonlarını gasbeden M.A., polis tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, telefonlarını gasbeden M.A., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, cep telefonlarını gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin 11 suç kaydı olan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Telefonlar ise bulunup, sahiplerine teslim edildi.

M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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