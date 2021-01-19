Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı

19.01.2021 21:31

- Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı evde, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı evde, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Hisar Geçit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki, M.S., M.Z. ve G.E. isimli 3 yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen G.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı
Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı
Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı
Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı - Son Dakika


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