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Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti - Son Dakika

Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti

21.12.2021 14:48

Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak sahte kimlikle otobüs ile kilometrelerce yol kat eden 3 yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti

KIRIKKALE - Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak sahte kimlikle otobüs ile kilometrelerce yol kat eden 3 yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Van'dan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis, otobüsteki yolcuların genel bilgi toplama kontrollerini gerçekleştirdi. Sahte kimlikle seyahat eden R.F. isimli yabancı şahıs, GBT sorgusunda yakalandı.

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen şahısların sahte kimlik düzenleyerek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Polis, kaçak yolcu taşıyan otobüs firması hakkında adli işlem başlatırken, bin 891 lira idari para cezası uyguladı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar, Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti
Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti
Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti
Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti
Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti
Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti

Kırıkkale, Türkiye, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti - Son Dakika


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