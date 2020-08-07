Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı

ANTALYA'da, bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalan yabancı uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'da, bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalan yabancı uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Kaleiçi'de 4 Ağustos günü bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasındaki cüzdanın yankesicilik yöntemiyle çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, şüphelilerin yabancı uyruklu 3 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerden 2'sinin sırt çantasından cüzdanı çaldıktan sonra gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüphelilerden S.H. ile F.V. Kaleiçi Saat kulesi önünde, diğer şüpheli V.P. ise kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu, diplomatik kimlik kartları, bankamatik kartı ve özel eşyalar bulunarak şikayetçiye teslim edildi. Cüzdanın içindeki 3 bin 500 TL ise bulunamadı.Uyrukları açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 22:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı         
15:55
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu         
14:57
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı         
14:32
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim         
14:18
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:52
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı         
11:18
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor         
10:21
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi         
10:08
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı         
10:03
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:33
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi         
09:20
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü         
08:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı         
08:23
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 05:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei