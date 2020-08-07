Yabancı uyruklu 3 yankesici yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da, bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalan yabancı uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Kaleiçi'de 4 Ağustos günü bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasındaki cüzdanın yankesicilik yöntemiyle çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, şüphelilerin yabancı uyruklu 3 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerden 2'sinin sırt çantasından cüzdanı çaldıktan sonra gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüphelilerden S.H. ile F.V. Kaleiçi Saat kulesi önünde, diğer şüpheli V.P. ise kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu, diplomatik kimlik kartları, bankamatik kartı ve özel eşyalar bulunarak şikayetçiye teslim edildi. Cüzdanın içindeki 3 bin 500 TL ise bulunamadı.Uyrukları açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.