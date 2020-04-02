Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da pazar alışverişinden dönen yabancı uyruklu bir adam bir anda kaldırıma yığıldı. 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacakken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden adamın etrafında sosyal mesafeyi hiç sayarak toplanan vatandaşları polis uyararak dağıttı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan yabancı uyruklu 56 yaşındaki adam pazar dönüşü sokak ortasında bir anda yere yığıldı. Adamı yerde yatar vaziyette görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri etrafta toplanan vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyararak uzaklaşmalarını istedi ve olay yerine şerit çekti. Olay yerine gelen adamın çocuğu babasının herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını ifade etti. Kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken adamın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporundan sonra ortaya çıkacak. Adamın cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşların olayı cep telefonu kamerası ile görüntülediği görüldü.