Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu aileler arasında kavga

Yabancı uyruklu aileler arasında kavga

4 saat önce

Afyonkarahisar'da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı.

Yabancı uyruklu aileler arasında kavga, System.String[]
Afyonkarahisar'da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde yaşayan iki yabancı uyruklu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve baltaların çekildiği olay, neyse ki büyümeden çevredekiler tarafından yatıştırıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
Bolvadin, Afyon, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu aileler arasında kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]