Yabancı uyruklu aileler arasında kavga
4 saat önce
Afyonkarahisar'da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
'da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolvadin
ilçesinde yaşayan iki yabancı uyruklu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga
çıktı. Taş, sopa ve baltaların çekildiği olay, neyse ki büyümeden çevredekiler tarafından yatıştırıldı. - AFYONKARAHİSAR
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