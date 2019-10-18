Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

30 dakika önce

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştüESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kızıyla birlikte Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu bir kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kızıyla birlikte Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu bir kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiler göre; olay Kurtuluş Mahallesi Tabakhane Köprü mevkiinde yaşandı. Öğle saatlerinde yabancı uyruklu Lamya Al Azzov Sharn ve kızı Lenya henüz belirlenemeyen bir nedenle Porsuk Çayına düştü. Çevredeki vatandaşların olayı görmesiyle durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce, çaya düşen anne ve bebeği kısa sürede düştükleri yerden çıkardı ve ardından olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

Porsuk, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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