Yabancı uyruklu çiftin düğününde korona cirit attı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde önceki gün bir yabancı uyruklu çiftin düğününde korona cirit attı. Yüzlerce kişi daracık alanda bir araya geldi, o görüntüler pes dedirtti.

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında vaka sayısının en çok artış gösterdiği 5 ilden biri olan Diyarbakır'da tüm uyarılara rağmen vatandaşların tedbirsiz davranışı devam ediyor. Bakan Koca'nın yaptığı tüm açıklamalara rağmen önceki gün Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yabancı uyruklu bir çiftin düğününe katılan akrabaları maske ve sosyal mesafe dinlemedi, daracık alanda yüzlerce kişi yan yana durarak pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından o anlar cep telefonu ile kaydedilirken görüntülerde maskeli olan sadece 2 kişi de maskelerini çene altında ve dirseğine taktığı görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı. - DİYARBAKIR