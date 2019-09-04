Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede
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Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede

3 saat önce

Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede, System.String[]

Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.S.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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