Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu - Son Dakika

Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu

Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA-) TÜRK vatandaşı olmak isteyen yabancılar için Türkiye'de en düşük 250 bin dolarlık konut satın almaları ve bankada 500 bin dolar mevduat hesabına sahip olması şartı aranıyor.

Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA-)  TÜRK vatandaşı olmak isteyen yabancılar için Türkiye'de en düşük 250 bin dolarlık konut satın almaları ve bankada 500 bin dolar mevduat hesabına sahip olması şartı aranıyor. Ancak İstanbul'da yaşanan akıl almaz bir sahtecilik olayı, hayali konut satışlarıyla yabancıların Türk vatandaşlığına geçirildiğini ortaya çıkardı. İstanbul'da bilinen bir inşaat firmasının satış ofisini alan H.K., 30 ve 60 bin dolar arasında değişen paralar karşılığı, kendisine ait evleri yabancı uyruklu kişilere "hayaliö olarak sattı. H.K., hayali ev satışlarını yaparken, Türk vatandaşlığı süreci tamamlandıktan sonra, konutları bedelsiz olarak geri alacağını düzenleyen bir de protokol imzalattı. Protokolle sahteciliğini belgeli hale getiren H.K., bir süre sonra hem devleti hem de kendisini dolandırdığını fark eden iş insanı Ş. E. tarafından savcılığa şikayet edildi.

Son yıllarda Türk vatandaşlığına geçmek isteyen ve bu nedenle Türkiye'den konut satın alan yabancı sayısında önemli bir artış oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen, H.K. isimli emlakçı, hayali konut satışları yaparak para karşılığı yabancıları Türk vatandaşlığa geçirdiği iddia edildi. Eski ortağı iş insanı Ş.E.'nin avukatı Lokman Alpaydın tarafından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda emlakçı H.K.'nın, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılardan 30 ila 60 bin dolar alarak, kendisine ait evleri 250 bin dolara satmış gibi gösterdiği belirtildi. Türk vatandaşlığına geçirdiği yabancılara, kağıt üzerinde satış yaptığı konutları, 3 yıl sonra bedelsiz olarak geri vereceklerine dair protokol de imzalatan H.K.'nın, bu yolla yatırımı engelleyerek devleti de zarara uğrattığı ileri sürüldü.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

YABANCI ALICI GETİRECEĞİ VAADİYLE ORTAK OLDU

Kendisi de 1990'lı yıllarda Türk vatandaşı olmuş emlakçı H.K. hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde şu iddialar yer aldı:  A…Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kurucusu ve sahibi olan Ş.E., 2017 yılında Beylikdüzü'nde yapacağı yeni inşaat için şüpheli H.K.'nın teklifi üzerine satış ofisini aldı. H.K daireleri satın alacak yabancı müşteri getireceği sözü verdi. Hatta yabancı müşteriler üzerinde olumlu etki oluşturmak için inşaat projesine de H.K.'nın kendi şirketinin adı olan 'G…Rezidans' ismi verildi.

SAHTECİLİĞİ PROTOKOLLE BELGELEDİ

H.K.'nın bir süre sonra inşaat projesinden satın aldığı konutları, yabancılara satmış gibi göstererek bu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesini sağladığı ortaya çıktı. Türk vatandaşı olmak için 250 bin dolarlık ev satın alarak Türkiye'de yatırım yapması gereken bu kişiler, H.K.'ya 30 ila 60 bin dolar ödeyerek sözde daire sahibi oldu. H.K., hayali konut satarak Türk vatandaşlığını kazandırdığı bu kişilere bir de protokol imzalattı. Protokolde satışı yapılan konutların 3 yıl sonra bedelsiz olarak kendisine geri verileceği düzenlendi. H.K.'nın protokollerde unvanını kullandığı şirketle o tarihlerde herhangi bir ortaklığı veya yetkisi de olmadığı belirtildi.

"30 -40 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİĞİNİ BİZ DE DUYUYORUZ"

Gayrimenkul Danışmanı İlker Güven, "Türk Vatandaşlığı almak, Türk vatandaşı olmak çok kolay olmamalı. Yasayla birlikte 250 bin dolar getiren vatandaşlar Türk vatandaşı oluyor. Son zamanlarda bizde duyduk. 30 bin 40 bin dolar vererek vatandaşlık verildiğini duyuyoruz. Biz buna karşıyız. Türk vatandaşlığı bu kadar kolay olmamalı. Bu tür satış yapanların karşısında duruyoruz. Bize bu şekilde teklif gelmedi ama çevremizden duyuyoruz. 250 bin dolar altında vatandaşlık veren kurumlarla firmalarla muhattap olunmamalı. Bu şekilde vatandaşlık alan kişiler yüzünden yasaya uygun yatırım yapanlara da haksızlık oluyor. Bu şekilde vatandaşlığa geçen yabancılar, 250 bin doları inşaat firmasının hesabına yatırıyorlar. Satış sonrası da para geri çekiliyor. 3 yıl sonunda da ev tekrar satış yapan firmaya veriliyor" diye konuştu.


Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:50:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]