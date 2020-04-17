Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine kavuştu - Son Dakika

Eskişehir'de engelli olan yabancı uyruklu bir vatandaşın, çevresindeki hayırseverler tarafından alınmış çalınan elektrikli bisikleti, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.



Edinilen bilgilere olay, Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Özürlü olan ve yürümekte zorluk yaşayan yabancı uyruklu Ahmet M. için bir araya gelen çevresindeki hayırseverler, ulaşımını rahat sağlayabilmek için bir elektrik bisiklet satın aldılar. Yeni bisikleti ile daha rahat bir yaşam sürdüren Ahmet M.'nin bu mutluluğu, bir hırsızlık olayı ile sekteye uğradı. Ahmet M.'nin, yaşadığı apartmanın bodrumuna koyduğu bisiklete önceki gün çalındı. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu bisikleti Hakan G.'nin çaldığını öğrendi. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli Hakan G., elektrikli bisiklet ile yakalandı. Çaldırdığı bisikletini polis ekiplerinden teslim alan Ahmed M., büyük mutluluk duyduğunu belirterek ilgililere teşekkür etti.



Şüpheli Hakan G. hakkında adli işlemlerinin hala devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR