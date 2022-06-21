Yabancı uyruklu gasp zanlısı mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu gasp zanlısı mahkemece serbest bırakıldı

21.06.2022 13:02
Yabancı uyruklu gasp zanlısı mahkemece serbest bırakıldı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayarak cep telefonunu gasp edip kaçan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayarak cep telefonunu gasp edip kaçan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri devriye gezerken yabancı uyruklu bir şahsın yine yabancı uyruklu bir şahsı kovaladığı bilgisini alarak kaçan şahısların peşine düştü. Polisin durdurduğu yabancı uyruklu M.K.A.A.K.(44), diğer yabancı uyruklu H.M.J.M.'nin (26) bıçakla kendisini elinden yaraladığını ve cep telefonunu gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, telefonu gasp eden H.M.J.M.'nin peşine düştü. Şahıs kovalamaca sonucu, gasp ettiği cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M.J.M. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu gasp zanlısı mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu gasp zanlısı mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika
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