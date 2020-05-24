Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldürdüler - Son Dakika

Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldürdüler

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yabancı uyruklu bir genci kesici aletle yaralayıp gasp ettikten sonra ölümüne neden olan 3 katil zanlısı polislerin seyyar satıcı kılığında yaptığı operasyonla yakalandı. Şahısların, yabancı uyruklu genci gasp edip, bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 21 Mayıs 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli şahıs akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen yabancı uyruklu Fettah El Hamudi'nin cep telefonu ve cüzdanını gasp etmek istedi. Yabancı uyruklu gencin direnmesi üzerine bıçakla saldırmaya başlayan 3 şüpheli, genci çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların, genci bıçaklama anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olaydan hemen sonra kaçan şüpheli şahıslar ise Gaziantep Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin bölgedeki 450 güvenlik kamera kaydını titizlikle incelenmesi sonucu tespit edildi. Ekipler daha sonra, şahısların uğrak noktası olan pek çok noktada seyyar satıcı kılığında beklemeye başladı.

Seyyar satıcı kılığında 72 saat aralıksız bekleyen ekipler, zanlıları bir adrese girmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.