Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldüren şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldüren şahıslar tutuklandı

Gaziantep'te, yabancı uyruklu bir genci gasp ettikten sonra bıçaklayarak öldüren 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirildi.

Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldüren şahıslar tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te, yabancı uyruklu bir genci gasp ettikten sonra bıçaklayarak öldüren 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 şüpheli şahıs, akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen yabancı uyruklu Fettah El Hamudi'nin (21) cep telefonu ve cüzdanını gasp ettikten sonra genci bıçakla yaralayıp ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcı kılığında yaptığı operasyonla yakalanan M.Ş., H.İ.E, H.A. ve gasp ettikleri telefonu satın alan telefoncu M.K isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirildi. Şahıslardan biri adliye girişinde pişman olduğunu söyledi.


Cinayet zanlısı 3 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 06:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu genci bıçakla gasp edip öldüren şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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