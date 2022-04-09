Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada

09.04.2022 09:40
Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada

Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki yabancı uyruklu grup nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga vatandaşların araya girmesi ile sonlandırıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Polisi 'Bıçaklı kavga var' diye çağırdılar, pasta üflettiler Polisi 'Bıçaklı kavga var' diye çağırdılar, pasta üflettiler Son dakika haberleri! Sopalı kavga ihbarına giden polise şoke eden karşılama Son dakika haberleri! Sopalı kavga ihbarına giden polise şoke eden karşılama

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
07:58 Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler
07:55 İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 09:48:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement