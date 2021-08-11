Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken bir ilde daha alevler yükseldi: Bu yangın tehlikeli

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHALLE AYAKLANDI

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından ilçede mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerginlik yaşandı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, Kaymakam Cumali Atilla'nın da araya girmesiyle sakinleştirildi.

TUTUKLANDILAR

Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

KAVGA LAF ATMA NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikatın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.