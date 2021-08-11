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Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti - Son Dakika

Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti

11.08.2021 16:56

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile kavga çıktı. Çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan diğer gencin tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti

MAHALLE AYAKLANDI

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından ilçede mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerginlik yaşandı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, Kaymakam Cumali Atilla'nın da araya girmesiyle sakinleştirildi.

TUTUKLANDILAR

Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti

KAVGA LAF ATMA NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikatın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti

Altındağ, Ankara, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti - Son Dakika


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