Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi

13.06.2022 15:31

15 yaşındaki Selahattin Çelik, Ataşehir'de yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğrayarak kaçtığı sırada otomobilin altında kalıp feci şekilde hayatını kaybetmişti. Selahattin'in hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, "Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum" diyerek kendini savundu.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde, yabancı uyruklu bir grup tarafından saldırıya uğrayan Selahattin Çelik isimli genç, kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Ataşehir'de yabancı uyruklu mültecilerin çalıştığı iddia edilen kağıt depoları ateşe verilmişti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Afgan uyruklu Ş.A., Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çelik'e çarpan araç sürücüsü M.Ş. ise yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.

"KİMSEYİ KOVALAMADIM"

Afgan uyruklu şüpheli Ş.A., "Ben Afganistan'ın Badres şehrinde oturuyorum. 16 yaşındayım. Yanımda ülkeme ait kimlik yoktur. Kimlik belgelerim Afganistan'da kaldı. Ben Türkiye'ye, Pakistan, İran üzerinden Van'dan kaçak yollarla 7-8 ay önce giriş yaptım. Ben ismini bilmediğim Türk şahsa para verdim. İstanbul Yenisahra'ya geldim. Çekçek arabasıyla çöp topluyordum. Geçimimizi bu şekilde çöp toplayarak sağlıyorduk. Dün ben çalışıyordum, çöp topluyordum. Kadıköy Bostancı taraflarında çekçek arabamlaydım. Gece 01.00- 02.00 gibi kağıtların toplandığı yer olan Ataşehir'e gittim. Orada 3 Türk şahıs bizim kavga ettiğimizi düşünerek bana vurdu. Benim Ataşehir'e gitmemdeki amaç önce kağıtlar orada toplanıp oradan Yenisahra'ya gidiyordu. Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"ANİDEN YOLA FIRLADILAR"

Şüpheli M.Ş. ise, olay günü otobanda seyir halinde olduğunu anlatarak, "Gece saat 02.00 sıralarında Kadıköy Yenisahra Tuzcuoğlu sapağına gelmeden önce yaklaşık 100 km üzerinde seyir halindeydim. Yolun sol tarafından bariyerleri atlayarak 3 erkek şahsın aniden yola çıktığını fark ettim, koşuyorlardı. Ya bir şeyden kaçıyorlardı, ya da birbirlerini kovalıyorlardı. Yolda benim aracımın geldiğini fark edince paniklediler. Sağa sola kaçışmaya başladılar. Ben çarpmamak için manevra yaptım. İki şahsa çarpmayı engelledim, sola kırdığımda yoldaki erkek şahıslardan birine çarpmayı engelleyemedim. Arabayı durdurdum, sağlıkçı olduğum için kendisine müdahale ettim. Aniden yola fırladılar, göremedim, koşuyorlardı. Fren yapamadım, manevra yapıp direksiyonu kırarak kurtarmaya çalıştım ancak çarpmayı engelleyemedim. Olay yerinde herhangi bir trafik ışığı, yaya geçidi yoktur. Yayaların bu yola girmesi yasaktır. Olayda benim suçum, kusurum yoktur. Üzgünüm" dedi.

Ataşehir'de yabancı uyruklu şahısların kovaladığı 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 1 kişi tutuklandı
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Kaynak: İHA

Ataşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede 'Kimseyi kovalamadım' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi - Son Dakika
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