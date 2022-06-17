Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu!

İddiaya göre Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa'ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi.

VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ BULUNDU

Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı.

"ÖLÜMLERİYLE İLİŞKİM YOK"

Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü. 4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.