Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu! - Son Dakika
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Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu!

17.06.2022 17:02

Gaziantep'te yaşanan olayda Suriye uyruklu hamile Emine El Ali ile 4 yaşındaki oğlu Halid Mustafa'nın cansız bedenleri, yol kenarındaki otobüste bulundu. Jandarma ekipleri, vücutlarında bıçak ve darp izleri bulunan kadının eşi Mustafa Mustafa'yı sorgulamak için karakola götürdü.

İddiaya göre Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa'ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi.

VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ BULUNDU

Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı.

"ÖLÜMLERİYLE İLİŞKİM YOK"

Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü. 4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu! - Son Dakika

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