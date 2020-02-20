Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı

14 dakika önce

Yalova'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı, System.String[]

Yalova'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu hayat kadınlarının HIV ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.


Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistanlı 28 kadın ile birlikte, onlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Yalova Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan 50 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların birinin HIV (aids), iki kadının ise hepatit B virüsü taşıdığı belirlendi. Operasyonda yakalanan Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistanlı kadınların sınır dışı işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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