Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı - Son Dakika

Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı

6 saat önce

Bursa'da dar gelirli ailenin ikiz bebeklerine ait bebek arabası ile bisikletini çalan yabancı uyruklu hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı, System.String[]

Bursa'da dar gelirli ailenin ikiz bebeklerine ait bebek arabası ile bisikletini çalan yabancı uyruklu hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların güpegündüz rahat tavırları pes dedirtti.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde Gülsüm ve Birol Özkalay çiftinin ikiz bebekleri için aldığı bebek arabası ve bisikleti evin giriş kısmından alarak dışarıya çıkaran kimliği belirsiz 2 hırsız elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra ikiz bebeklerini de yanlarına alarak dışarıya çıkmak isteyen çift bebek arabasıyla bisikletin koydukları yerde olmadığını farkedince şaşkına döndü. Talihsiz çift daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 2 kişinin, Özkalay çiftinin oturdukları eve girip bebek arabası ve bir bebek bisikletini giriş katından çalarak olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.


Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken ikiz bebek sahibi çiftin maddi durumunun iyi olmadığı bebek arabasının çalınmasıyla birlikte zor duruma düştükleri öğrenildi. - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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