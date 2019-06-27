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Yabancı uyruklu hırsızlık çetesi Trabzon'da yakalandı

43 dakika önce

Yurt genelinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan yabancı uyruklu 4 kişi, Trabzon'da yakalandı.

Yabancı uyruklu hırsızlık çetesi Trabzon'da yakalandı, System.String[]
Yurt genelinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan yabancı uyruklu 4 kişi, Trabzon'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir giyim mağazasında turistlerin çantalarından 2 bin 400 dolar çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık Büro ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlk tespitte kiraladıkları araçla yurt genelinde birçok yerde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. Antalya ilinde de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 610 Amerikan doları, 2 bin 820 Türk lirası ve 35 bin 317 Irak dinarı ele geçirildi. Şüphelilerin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa
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