Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Denizli'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay geçtiğimiz gün Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. (24) ev arkadaşları Afganistan uyruklu Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) öldürüp ardından polise giderek teslim oldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu D.N. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı D.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


D.N. (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine muayenesi yapılan D.N.'nin vücudunda herhangi bir cinsel saldırı izine rastlanmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Afganistan, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı
Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü Ataşehir'de eski basketbolcuyu taciz eden sürücü yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 00:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]