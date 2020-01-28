Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu oldukları iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan kişiyi bekleyen arkadaşı elinden sigarasını bırakmadı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay gece 02.30'da Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Penguen Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları iki grup üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga kısa süre içinde büyüdü. Taraflar daha sonra yanlarında bulundurdukları bıçaklar ile birbirlerine saldırmaya başladı. Çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Sokaktaki kavga seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin yaralandığını tespit etti.



Sigarasını içmeye devam etti, arkadaşını yalnız bırakmadı



Bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi ise arkadaşı yalnız bırakmadı. Arkadaşının başında bekleyen kişi elinden sigarasını bırakmadı. Kavgada yaralanan şahıslar ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL