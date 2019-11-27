Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada 5 kişi gözaltına alındı
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Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, Yeni Cami civarında Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu kişiler hakkında detaylı inceleme yapan polis ekipleri, aralarında aranması olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 5 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

Yeni Cami, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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