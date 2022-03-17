Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi

17.03.2022 12:42
Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen iki şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen iki şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir Otogar polisinin yapmış olduğu kontrollerde kimlik ibraz edemeyen yabancı uyruklu 2 şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen 2 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika


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