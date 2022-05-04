Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin hentbol tutkusu - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkentteki merkezlerinin yakınında bulunan okullardaki yabancı uyruklu öğrencilere profesyonel salonda eğitim vererek, onların Türkiye'ye daha kolay adapte olmalarına katkı sağlıyor.

Eski milli takım antrenörlerinden Hakan Dinler ve Aydemir Aslankaya, öğretmenleriyle THF merkez salonuna gelerek hentbol oynayan ve antrenman yapan yabancı uyruklu öğrencilerle çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dinler, 1977'den 2006'ya kadar hentbol oynadığını, sonrasında da antrenörlüğe başladığını belirterek, A milli takım, genç ve yıldız milli takımlarda antrenörlük yaptığını anlattı.

THF tesisinin tam profesyonel olduğunu, yakınındaki mahallelerde de birçok okul bulunduğunu belirten Dinler, "Bu çalışma 5 yıl önce başladı, burada harika bir tesis ve civarımızda da fazla sayıda okul var. Görüşmeler sonrasında ilgi gösteren okullar oldu. İlk ve ortaöğretim okullarından gelen yabancı ve yerli öğrencilerle hentbol çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır hentbol eğitimi veremediklerini aktaran Dinler, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda gördük ki çok yetenekli çocuklar da var. Bu öğrencilerden okul takımı yapmayı planlarken maalesef pandemi başladı. Ailelerinin işi nedeniyle burada eğitim alan yabancı uyruklu çocuklar var, bazıları ise maalesef savaştan kaçarak gelen çocuklar. Tabii ki çok ciddi travmalar olduğunu da biliyoruz. Bu işten çok keyif alıyoruz. Bu takımda Suriye'den, Filistin'den, İran'dan, Afrika ülkelerinden çocuklar var. Hentbol oynamak Türk çocuklarıyla uyumlarında da hızlandırıcı etki sağlıyor. Çoğunluğu 3. ve 4. sınıf ilk kez hentbol ile spor ile tanışıyorlar. Şu anda hentbol eğitimi verdiğimiz 124 çocuğumuz var."

Dinler, aralarında özel eğitim desteği alan (engelli) çocukların da geldiğini, onlara da yapabildikleri oranda hentbol oynattıklarını belirtti.

Aslankaya: "Amacımız okullarda hentbolu tanıtmak, sevdirmek"

Eski milli takım antrenörlerinden Aydemir Aslankaya da uzun yıllar hentbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladığını belirterek "Amacımız okullarda hentbolu tanıtmak, çocuklara sevdirmek. Çocukları internet ortamından uzaklaştırıp bir nebze onlara hareket katabilmek." dedi.

Federasyonun ayrıca Türkiye genelinde hentbolu sevdirmek için benzer faaliyetler yaptığını ifade eden Aslankaya, "Bir grup bittikten sonra diğer bir grup geliyor, onlarla çalışıyoruz. Büyükelçilik mensupları ve genellikle yabancı çalışanlar bu bölgede oturduğu için okullardan da onların çocukları geliyor, onlara hentbol sevgisini vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bazı okullardaki neredeyse bütün çocuklara hentbol eğitimi verdiklerini belirten Aslankaya, "Okullardan yürüyerek getirilen de uzakta olup servisle getirilen de oluyor. Burada düzenlenen 18. Akdeniz Konfederasyonu Hentbol Turnuvası'nı da çocuklara, hentbol nedir ne değildir görsünler diye seyrettirdik, onlar için güzel bir anı oldu. Hentbola devam edecekler için de kendine hedef koyacağı bir milli takım resmi gördüler." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerini hentbol merkezine getiren Çankaya Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Habibe Türeoğlu da çocukların tecrübeli antrenörler yönetiminde profesyonel salonda oynamaktan çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hentbol için bu salona Kovid-19 öncesinde çocuklarımızı 3 yıl getirdik. Pandemi sürecinde de bu sezon 6 aydır geliyoruz, çocuklarımız hentbolu çok seviyor. Okulumuzun THF'ye çok yakın olması bizim için büyük avantaj. Haftada bir gün yürüyerek geliyoruz, o günü çocuklar iple çekiyor. Çocuklar için spor yapmaları beden ve ruh sağlığı açısından çok önemli."