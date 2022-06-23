Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı

23.06.2022 14:56

Hatay'da yaşayan iş adamı David Maltas, yurt dışına çıktığında aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Eşinin yaklaşık 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara karıştığını öğrenen talihsiz adam, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan iş adamı David Maltas, geçen sene A. Maltas (22) ile evlendi. Maltas daha sonra eşine bir kuaför salonu açtı. İddiaya göre, David Maltas işi gereği yurt dışına çıktığı sırada eşi, kocasına ait 1 milyon lira değerinde altın, döviz ve eşyalarını alarak ilçeden ayrıldı. Davit Maltas, Hatay'a döndüğünde durumu öğrenince polise başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A. Maltas'ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Hataylı iş adamı: 'Eşim beni dolandırdı'

"ORTALAMA ZARARIM 1 MİLYON TL"

Olayla ilgili konuşan David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum" dedi.

Hataylı iş adamı: 'Eşim beni dolandırdı'

"MÜVEKKİLİM CİDDİ MİKTARDA ZARARA SOKULMUŞTUR"

Avukat Erol Mert Mursaloğlu ise, A. Maltas hakkında Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirterek, hakkında dolandırıcılık, ev ve iş yerinden hırsızlık suçlarından dosyalar açıldığını söyledi. Avukat Mursaloğlu, müvekkilinin maddi kaybın dışında ciddi bir itibar kaybı da yaşadığını belirterek, "Kendisi yapmış olduğu uluslararası işler neticesinde Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs'ta bulunduğu sürede eşiyle herhangi bir sorun olmamasına rağmen burada bir dolandırıcılıktan dolayı işlem görmüştür. Durum şöyle ki, müvekkilim ciddi bir miktarda para ve ciddi bir manevi bir zarara sokulmuştur. Evinde bulunduğu bir dönemde yaklaşık 30-40 bin dolara yakın bir paramız alınmıştır. Bu noktada müvekkilim suç duyurusunda bulunmuştur. Çünkü kişinin çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumdadır. Savcılıktan aldığımız karar neticesinde tutuklama şeklinde yakalanmasını da talep ettik. Bu nokta da karar aşamasında. Adli süreç olduğu için fazla ayrıntı veremesem de yakın dönemde inşallah yakalanıp gerekli mercilere teslim olması konusunda talep ediyoruz. Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan alınanların tekrar geri iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi öldü Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement