Yabancı uyruklu işçi elini makineye kaptırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu işçi, vücudunu alçı karıştırma makinesine sıkıştırdı.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde K.Y'ye ait iş yerinde çalışan yabancı uyruklu işçi, vücudunu alçı karıştırma makinesine sıkıştırdı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yerine itfaiye, SAKTİM ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA