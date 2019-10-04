Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu işçi elini makineye kaptırdı
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Yabancı uyruklu işçi elini makineye kaptırdı

55 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu işçi, vücudunu alçı karıştırma makinesine sıkıştırdı.

Yabancı uyruklu işçi elini makineye kaptırdı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu işçi, vücudunu alçı karıştırma makinesine sıkıştırdı.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde K.Y'ye ait iş yerinde çalışan yabancı uyruklu işçi, vücudunu alçı karıştırma makinesine sıkıştırdı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yerine itfaiye, SAKTİM ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Pazarköy, Sakarya, Akyazı, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
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