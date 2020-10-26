Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı - Son Dakika

Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı

26.10.2020 15:41
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradı'yi, Shamsadın N. (20) isimli Afgan işçinin öldürdüğü belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradı'yi, Shamsadın N. (20) isimli Afgan işçinin öldürdüğü belirlendi.

Olay, üç gün önce Taşağıl Mahallesi Kümeevleri mevkiindeki muz serasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre av tüfeğiyle öldürülen Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradı'nın cesedi Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAT timi tarafından yapılan arama sonucunda muz serasının havuzunda bulundu.

Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri, olayla ilgili olarak Abdulhamit Moradı'nin aynı odayı ve yatağı ortak kullandığı Shamsadın N.'nın da aralarında bulunduğu 3 Afgan ve 2 Türk'ü gözaltına aldı.

Şüphelilerin Taşağıl Jandarmadaki sorgularında 20 yaşındaki Shamsadın N.nın Abdulhamit Moradı'yı tek başına öldürdüğünü itiraf ettiği, gerekçe olarak ta serada ve kaldıkları yerde tüm işleri üzerine yıkması olarak gösterdiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan yer gösterme sırasında Shamsadın N.'nin olayı tüm ayrıntısıyla anlattığı ve gösterdiği, ölen Abdulhamit Moradı'nın başında ve yüzündeki yara ve eziklerin taşla ezilmeden değil, öldürüldükten sonra konteynırın balkonundan aşağıya atılması sonucunda oluştuğu belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Cinayetin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri tarafından gözaltına alınan Shamsadın N.'nin de aralarında bulunduğu 3 Afgan ve 2 Türk jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. - ANTALYA

Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı

Afganistan, Manavgat, Antalya, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı - Son Dakika

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