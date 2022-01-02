Yabancı uyruklu kadın, durakta taksi olmaması sebebiyle durak çalışanının dişlerini kırdı - Son Dakika

Şişli Bomonti'de bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yaşar Tiryaki'nin çalıştığı durağa eşi ve çocuğuyla birlikte gelen 30'lu yaşlarında yabancı uyruklu bir şahıs, taksi istedi. Tiryaki'nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı. 10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki'ye saldırmaya başladı.

YERDE TEKMELEYİP PORSELEN DİŞLERİNİ KIRDI

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki'ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti. Fakat yaşlı adamı yumruklamakla da yetinmeyen saldırgan adamı yerde tekmeleyerek ağzında bulunan porselen dişlerini kırdı. Olayın ardından kaçmaya başlayan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki'nin başına dikiş atıldı.

SALDIRGAN ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI

Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

"BEKLEDİ BEKLEDİ DAHA SONRA BANA SALDIRDI"

Olayla ilgili konuşan Yaşar Tiryaki, "Taksi kaoslarını milletimiz biliyor. Biz duraklar olarak, saldırılara uğruyoruz. Niçin saldırıya uğruyoruz? Görüyorsunuz ki durakta zaman zaman taksi bulamıyoruz ve bulamadığımız zaman 'niye yok' deniliyor hatta bunun ötesinde hakaret ve küfürlerle karşılaşıyoruz. Kendimizi savunmak yerine araç olmadığını ifade etmeye çalıştığımız halde saldırıyorlar. Geçenlerde ben saldırıya uğradım, darp edildim. Darp eden vatandaş karşı sokaktan kaçtı gitti, beni hastaneye götürdüler. Bazen öğle saatlerinde, değişim saatlerinde duraklarda taksi olmayabiliyor. Olayın sebebi de bu, taksi yok bekleyeceksiniz demekten başka bir çaremiz yok. Ben art niyetli olduğu kanaatindeyim çünkü bekledi bekledi daha sonra bana saldırdı, müdahale etmeye kalksam da durağın kapısından içeri girip saldırmaya kalktı.

"YAŞIM İTİBARİYLE ÇOK MÜDAHALE EDEMEDİM"

Kendisine anlatıyorum, şu anda taksi yok bekleyin diyorum 'niye yok' diyor. Bazen aşağıdaki tüneller kapanıyor, kapandığı zaman sirkülasyon olmuyor, araçlar gelemiyor ki zaten trafiği de biliyorsunuz herkesin sıkıntı çektiği bir durum. Bu sefer de taksi neden yok diye kapıdan içeriyi girmeye çalıştı ve bana saldırdı. Kendisine müdahale etmeye çalışsam da yaşım itibariyle çok müdahale edemedim ve darp edildim. Şikayetçi olduk, olay adliye ve karakola intikal edildi. Raporlarımız elimizde, ifade tutanakları karakolda, olay da bundan ibarettir" dedi.