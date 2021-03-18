Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı

18.03.2021 15:43
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı, System.String[]

SAMSUN'da doğum sancıları başlayınca hastaneye yürüyerek gitmeye çalışan yabancı uyruklu H.H., ağrıları artınca oturduğu kaldırımda.

SAMSUN'da doğum sancıları başlayınca hastaneye yürüyerek gitmeye çalışan yabancı uyruklu H.H., ağrıları artınca oturduğu kaldırımda. çağırılan sağlık ekiplerinin de yardımıyla doğum yaptı. H.H. ve dünyaya getirdiği kız bebek hastanede tedaviye alınırken, kaldırımdaki doğum anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Doğum sancıları başlayan yabancı uyruklu H.H. yürüyerek yakındaki Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitmek istedi. Ancak hastaneye yaklaşık 800 metre kala sancıları artar H.H., kaldırıma oturdu. Doğum başlarken, H.H. çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada sabah iş yerini açmak için gelen pide salonu sahibi İbrahim Can, kadını görüp, 112 Acil Yardım hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese, 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin de yardımıyla H.H., bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadın ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredeki bir vatandaş evinin penceresinden o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

'KİMSE YOKTU, YARDIM İSTEDİM'Hamile kadını görüp aradığı sağlık ekiplerinden yardım isteyen İbrahim Can o anları anlattı. Can, "Kadın kıvranıyordu bende ambulans çağırdım. Ambulans geldi ve doğum burada oldu, sonra gittiler. Kadının yanında kimse yoktu, sonradan gören başka bir kadın geldi, yardım etti. Sabah iş yerine geldim, kadını o halde görünce hemen ambulansı arayıp yardım çağırdım" dedi.'ŞAŞIRDIM, ŞOK OLDUM'

Esnaf Dilara Uzunsoy da yabancı uyruklu kadının hastaneye gitmeye çalışırken doğumun başladığını belirterek, "Yabancı uyruklu bir kadın doğum hastanesine giderken burada kalmış, tek başına bağırmış, yardım istemiş. Esnaf arkadaşımızda hemen ambulansı aramış, kadın daha sonra burada doğum yapmış. Sokakta doğum yapmış kadın. Duyunca, görüntüyü izleyince bende şaşırdım, şok oldum" diye konuştu.


Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İlkadım, Samsun, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor
Sivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi Sivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi         
15:40
Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi         
15:23
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var         
15:10
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi         
14:32
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei