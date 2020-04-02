Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Abdurrahman E. isimli şahıs, Rabia Meydanında Ruba S. İsimli yabancı uyruklu kadını silahla vurarak yaraladı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı kadın ise olayın yaşandığı meydanın hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının zanlının dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.