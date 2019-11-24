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Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü

6 saat önce

Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü Zeytinburnu'nda kadın kocasını baltayla öldürdüİSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kadın, baltayla uyuyan kocasını öldürdü.

Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Zeytinburnu'nda kadın kocasını baltayla öldürdü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kadın, baltayla uyuyan kocasını öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.

Olay, saat 05.30 sularında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5 katıl binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı. Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı. 5-6 tane balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. Kocası kanlar içinde kalan kadın daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polis haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö'nün kanlar içinde yattığını gördü.

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altına aldı.

Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.

Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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